В РФ появился сайт по борьбе с фейками о коронавирусе

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29.04.2020, 11:30, Новости дня

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты, журналист Александр Малькевич запустил сайт CoronaFake, посвященный борьбе с недостоверной информацией о коронавирусе.

Малькевич сообщил, что «на портале coronafake.ru будут регулярно публиковаться опровержения фейков и вбросов, а также самые свежие и правдивые данные, связанные с пандемией», передает РИА «Новости».

«Нагнетания стали нашей обыденностью. Противоречивой информации столько, что порой не знаешь, кому стоит верить», – добавил он.

На сайте, по словам члена ОП, также будут регулярно публиковаться новые данные о зараженных и вылечившихся и подтвержденная информация о мерах эффективной профилактики.

«Фейковые сообщения тщательно выискивает и опровергает команда профессионалов своего дела – журналистов и блогеров, которые выступают за правдивость и прозрачность публикуемых данных о развитии ситуации с пандемией», – сказал Малькевич.

Отметим, что в начале апреля ОП и Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) разработали рекомендации, как отличить фейковые сообщения о коронавирусе в сети и правильно потреблять новости. Аудитории посоветовали не доверять призывам «к максимальному репосту», уточнять авторство сообщения и отслеживать опровержения.

Ранее Генпрокуратура обнаружила сайты с фейками о лекарствах и пропусках.



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