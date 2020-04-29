 

Дочь певицы Саши Зверевой из группы «Демо» избили и ограбили в США афроамериканцы

29.04.2020, 11:30, Разное

В США пострадала 16-летняя дочь российской певицы Саши Зверевой из группы «Демо», на нее напали подростки африканского происхождения на местном пляже. Девушка напугана и сейчас пребывает в подавленном состоянии.
Происшествие случилось во время занятия фитнесом на пляже в Лос-Анджелесе. Девушка и ее подруга после тренировки посетили находившееся рядом заведение общественного питания, но там они подверглись нападению афроамериканцев, которые вырвали у пострадавших смартфон и банковскую карту. Дочь вокалистки отечественной группы «Демо» предприняла попытку догнать злоумышленников и потребовала у них возвратить личные вещи. В ответ агрессивные подростки набросились на нее и избили кулаками и ногами.

Инцидент заметил охранник, который нес дежурство неподалеку, и вызвал полицейских. Пострадавшая с синяками, ссадинами и в кровяных подтеках пришла к подруге. Нападавших вскоре удалось задержать, а дочь Саши Зверевой отвезли домой, теперь она нуждается в помощи психолога, у девушки имеются провалы в памяти и нарушена координация. Зверева написала заявление в американские правоохранительные органы, все подробности инцидента ныне выясняются, передает «Слово и Дело».



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