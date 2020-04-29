 

Турция направила медицинскую помощь США

29.04.2020, 11:25, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо с выражением солидарности на фоне пандемии коронавируса. Послание было доставлено вместе с медицинским грузом, отправленным Анкарой Вашингтону.

«Надеюсь, что скромная помощь, направленная Турцией США, внесет вклад в борьбу с пандемией и поможет лечению американских граждан. Убежден, что совместными усилиями мы победим пандемию. Можете быть уверены в том, что Турция и впредь будет демонстрировать глубокую солидарность как надежный и сильный партнер США», – говорится в послании Эрдогана, передает РИА «Новости».

Турецкий лидер выразил надежду на то, что конгресс США после пандемии учтет солидарность Турции, что позволит глубже осознать значимость стратегических связей Вашингтона с Анкарой и теснее взаимодействовать в борьбе с совместными вызовами. Он отметил, что события в регионе, в частности, в Сирии и Ливии, показывают большую роль союзничества Турции и США.

Послание Эрдогана Трампу было доставлено на турецком военно-транспортном самолете с медицинским грузом, отправленным Анкарой Вашингтону.

Ране стало известно, что от причин, связанных с коронавирусом, в США скончались уже более 58,3 тыс. человек, что больше, чем совокупные потери американской стороны во Вьетнамской войне.

Всего в США COVID-19 заразились свыше 1 млн человек. Из них около 115 тыс. человек выздоровели. 



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