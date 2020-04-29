 

Оператор «Северного потока – 2» назвал сроки завершения проекта

29.04.2020, 11:25, Новости дня

Оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG планирует завершить проект в конце 2020 – начале 2021 года, сообщил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле.

«У меня нет информации о том, когда проект может быть достроен. Но, насколько я знаю от компании Nord Stream 2 AG, они по-прежнему придерживаются плана завершить проект в конце 2020 – в первом квартале 2021 года», – сказал Зеле, отвечая на вопрос о сроках завершения строительства газопровода, передает ТАСС.

Ранее председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный заявил, что в настоящее время блокировка строительства газопровода «Северный поток – 2», вероятно, не является приоритетом для США, тем более теперь, когда Москва и Вашингтон должны действовать сообща.

В МИДе заявили, что США, рассуждая о «российском энергетическом оружии», неприкрыто стремятся «подложить мину» под проект газопровода «Северный поток – 2». 



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