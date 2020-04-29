Минпросвещения предложило форму экзаменов в колледжах и техникумах

29.04.2020, 11:25, Новости дня

Защиты выпускных квалификационных работ и госэкзамены в российских колледжах и техникумах в этом году могут пройти в дистанционном формате, следует из проекта приказа Министерства просвещения.

«Особенностями проведения ГИА предусмотрено проведение защит выпускных квалификационных работ, а также проведение государственных экзаменов исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», – передает РИА «Новости» текст документа.

Отмечается, что защита выпускной квалификационной работы, если ее практическую часть невозможно провести в дистанционной форме, оценивается по решению образовательной организации на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям образовательной программы.

Напомним, ранее Минпросвещения подготовило расписание сдачи ОГЭ и объяснило, как пройдет ЕГЭ в 2020 году.