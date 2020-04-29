“Продолжают поступать угрозы”: жуткая травля заставила Подольскую рыдать

29.04.2020, 11:20, Разное

Артистка в целом недовольна тем, что творится в Сети. В частности, она не одобряет того, что в интернет-пространстве стерлись границы дозволенного. Наталью Подольскую удручает, что там практически никто не несет ответственности за то, что делает.

Исполнительница прокомментировала ситуацию с Региной Тодоренко. Под влиянием общественности с ней разорвали контракты многие рекламодатели и до сих пор травят хейтеры.

Наталья Подольская одна из первых публично вступилась за телеведущую. Происходящее с женой Влада Топалова она переживала, как собственную травлю, сообщает Woman.ru. Звезда отметила, что ей очень жаль Тодоренко. Она призналась, что плакала, когда узнала о скандале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 3 Янв 2019 в 2:15 PST

Знаменитость согласна с тем, что Регина оступилась и сказала глупость, не разобравшись в теме. При этом Наталья Подольская напомнила, что звезда раскаялась и извинилась.

“Однако в ее адрес продолжают поступать угрозы, проклятия – а это разве не насилие?!” – возмущена певица. Она призвала народ к милосердию.

Напомним, в злополучном интервью Регина Тодоренко высказала точку зрения о том, что женщины сами виноваты в том, что их бьют мужья. Также осудила представительниц прекрасного пола, которые выставляют проблемы в личной жизни напоказ. В этом плане Наталья Подольская не согласна с телеведущей. Она считает, что любой человек имеет право переживать свою боль так, как считает нужным.