Зря Польша сложила все свои яйца в «американскую корзину»

29.04.2020, 11:18, Новости дня

Экономические отношения Польши со странами ЕС определённо более значимы, чем с США, с которыми она постоянно декларирует своё политическое и военное партнёрство, напоминающее в последнее время исключительно послушание и полную приверженность, пишет польский публицист Пётр Вуйчик. На портале Krytyka Polityczna он призывает Польшу на фоне эпидемии коронавируса сменить свои внешнеполитические приоритеты и переориентироваться на ЕС.



Reuters

Глобальная пандемия коронавируса выявила недальновидность польской внешней политики, которая практически нацелена на то, чтобы подражать США. В эпоху непопулярности идеи глобализации региональные альянсы станут более важными, а лишь обнажившиеся только что структурные проблемы США заставят их снизить свою международную активность, пишет на портале Krytyka Polityczna польский публицист Пётр Вуйчик.

«Сказать, что во время правления партии «Право и справедливость» Польша во внешней политике положила практически все яйца в одну корзину, ничего не сказать. Этой корзиной, в которой мы разместили все наши дипломатические активы, конечно, являются США. Сложно переоценивать близкие и хорошие отношения с США, но в отношениях с гораздо более сильной страной легко потерять умеренность и превратить партнёрство в послушание. И это уже не особо хорошие отношения — хотя по-прежнему близкие», — рассуждает автор.

Существует множество доказательств тому, что Польша лишилась этого здравого смысла. Об отказе Польши от введения цифрового налога её граждане узнали из уст вице-президента США Майка Пенса. Более того, польские власти совершенно бессмысленно были втянуты в организацию антииранской конференции, которая нанесла непоправимый имиджевый ущерб. И к тому же во время самого крупного экономического кризиса Польша и далее намеревается купить дорогие истребители F-35, в которых польская армия просто-напросто на настоящий момент не нуждается, объясняет журналист.

В статье автор также отмечает, что посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер просто насмехается над поляками, занимаясь обычной журналистикой в ​​Twitter. «Сложно сказать, по-прежнему ли она дипломат или уже комментатор Fox News. И США, и Польша ведут себя так, как будто экономический и политический успех страны на Висле зависит только от доброй воли Соединённых Штатов. И это вовсе не так», — негодует Пётр Вуйчик.

Он обращает внимание на то, что, хоть Соединённые Штаты являются очень близким политическим и военным партнёром Польши, по экономическим показателям они далеко не в лидерах. Импорт из США составляет 2,8% от всего польского импорта, а экспорт в США — 2,7% от всего экспорта. Величина польского экспорта в Венгрию почти равна показателям польского экспорта в США. К примеру, для Польши Чешская Республика является более важным торговым партнёром, чем США. Два раза больше, чем в США, Польша экспортирует во Францию ​​и в Нидерланды. Величина польского экспорта в Швецию и Испанию сравнима с экспортом в США. А Германия является ключевым торговым партнёром Польши — 22,6% импорта, а экспорт достигает 28,2%. Инвестиции США в Польше тоже находятся на достаточно низком уровне и сравнимы с датскими инвестициями в польскую экономику, перечисляет автор.

Рассматривая отношения Польши с США, Пётр Вуйчик также обращает внимание на внутреннюю экономическую и социальную сторону американского партнёра. Задолго до пандемии коронавируса Соединённые Штаты уже не напоминали одну из самых богатых стран мира. За чертой относительной бедности уже 18% американцев жили в 2017 году, как в Румынии. Страна также борется с волной убийств, имея один из самых высоких уровней показателей убийств в мире, тем самым она больше похожа на Южную Америку, чем на соседку Канаду. Кроме того, для такой богатой страны состояние здравоохранения в США крайне плохое. Средняя продолжительность жизни в 2017 году составила всего 78,6 года. До начала эпидемии 27 миллионов американцев не имели медицинской страховки, а по оценкам экспертов уровень безработицы вскоре достигнет 20%, перечисляет автор.

Соединённые Штаты выделили огромные средства на борьбу с последствиями заморозки экономики из-за эпидемии COVID-19, и они, вероятно, справятся. Они по-прежнему являются чрезвычайно сильной и процветающей страной, а доллар выступает мировой резервной валютой, но это не меняет того факта, что им будет очень сложно, уверен публицист. По его мнению, США будут стремиться улучшить свой торговый баланс путём эскалации таможенной войны. Они, вероятно, введут дополнительные пошлины, в том числе на европейские товары, а на польском экспорте это также отобьётся рикошетом. Если Европейский союз введёт ответные пошлины, это повлияет на спектр всей торговли между Польшей и США, и впоследствии Вашингтон станет для Варшавы ещё менее значимым торговым партнёром, объясняет автор.

США — важный экспортёр сырья, следовательно, нынешний спад на топливном рынке лишь усилит агрессию США в торговой войне. Более того, расширение военного присутствия в Центральной и Восточной Европе может столкнуться с огромным недовольством, тем более что в последние годы именно регион Юго-Восточной Азии стал ключевым для США, подчёркивает он.

В статье публицист объясняет, что экономические отношения Польши со странами её региона определённо ближе, чем с США. «Теперь остаётся сделать так, чтобы наши политические отношения с ними соответствовали бы нашей экономической близости. Потому что мы ими пренебрегали в последние годы — особенно в Германии, Западной и Северной Европе. У нас с ними много общих интересов», — обращает внимание он.

Большая часть интересов Польши находится внутри ЕС, и она может найти союзников для каждого из них. Выдвигая собственные интеграционные предложения, Польша в состоянии укрепить свои позиции в ЕС в ближайшие годы, которые станут очень важными. При этом, как отмечает автор, этот поворот не обязательно должен означать похолодание отношений с США. Речь идёт о чёткой смене приоритетов и отношения к партнёрам по ЕС и европейским институтам. «Вопрос состоит только в том, готовы ли в идеологическом плане польские власти к такому повороту во внешней политике?» — резюмирует на портале Krytyka Polityczna польский публицист Пётр Вуйчик.