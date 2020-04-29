В ФСБ рассказали о массовом изъятии оружия в России

29.04.2020, 11:16, Новости дня

От Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция по задержанию подпольных оружейников, изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, сообщили в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.

В результате мероприятий изъято 95 единиц огнестрельного оружия: автоматы – «АК-74», «АКМС», «АКС-74У»; пистолеты-пулеметы – «ППС», «ППШ», «Кедр», «VZ-67»; винтовки, карабины и ружья – «Мосина», «Mauser», «СКС», «ТОЗ», «Сайга», «Вепрь»; пистолеты и револьверы – «ПЯ», «ПСМ», «ПМ», «ТТ», «Walther», «Наган», а также 17 килограмм взрывчатых веществ, 550 взрывателей, свыше 5 тысяч патронов и около 5000 комплектующих для их изготовления, передает РИА «Новости». Также силовиками были изъяты 167 артиллерийских боеприпасов, более 130 основных частей оружия и 16 глушителей.

«Пресечена деятельность семи мастерских по модернизации средств поражения и изготовлению взрывчатых веществ. Изъятые средства поражения направлены на криминалистические исследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения», – говорится в сообщении.

Напомним, в марте ФСБ обезвредила подпольную сеть оружейников в 16 регионах России.