 

Оптимисты быстрее восстанавливаются после инсульта. Объясняем почему

29.04.2020, 11:10, Разное

Оптимизм – важное качество для людей, перенесших инсульт. Возможно, он способствует лучшему восстановлению после болезни. Об этом группа исследователей сообщила на международной конференции Американской ассоциации по изучении инсульта, сообщает CNN.

Более высокий уровень оптимизма у людей, которые перенесли инсульт, связан с легким течением заболевания и снижением уровня воспаления.

«Наши результаты говорят о том, что исход болезни лучше у оптимистически настроенных людей. Поэтому поддержание боевого духа может быть хорошим способом улучшить психическое состояние и восстановления после инсульта», – сказала на конференции Юн-Джу Лай (Yun-JuLai) из отделения неврологии Центра медицинских наук Техасского университета.

Авторы считают, что пациенты и их семьи должны знать о важности позитивной атмосферы. Они отмечают, что их новые данные согласуются со старыми исследованиями, которые отмечали роль оптимизма в борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями.

В новом исследовании ученые наблюдали за 49 пациентами после инсульта. Они обнаружили, что по мере увеличения оптимизма у людей снижался уровень воспалительного медиатора интерлейкина-6. Это вещество отвечает за немедленную реакцию организма на повреждение мозга, но со временем оно становится маркером тяжести течения болезни. Аналогичным образом у оптимистов снижались показатели и другого маркера воспаления, С-реактивного пептида.

Впрочем, оптимизм влиял не на все показатели воспаления. Например, с ним не был связан уровень фактора некроза опухоли.

«Мы знаем, что воспаление может ухудшать восстановление после инсульта. Многие другие исследования говорят, что депрессия связана с инсультом. Поэтому все, что мы можем сделать, чтобы уменьшить депрессию и усилить оптимизм, может повлиять на улучшение восстановления после инсульта», – сказал доктор Ральф Сакко (Ralph Sacco), заведующий кафедрой неврологии Медицинской школы Леонарда Миллера Университета Майами, в интервью CNN.



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