Ученые: Личинки круглых червей подавляют симптомы аллергической астмы

29.04.2020, 11:09, Разное

Специалисты из Мюнхена обнаружили, что личинки круглого червя могут выделять вещество, подавляющее симптомы аллергической астмы. Создаваемая организмом паразитов белковая глутаматдегидрогеназа вмешивается в работу иммунной системы, оказывая влияние на некоторые его реакции.

Речь идет о личинках паразитических круглых червей Heligmosomoides polygyrus bakeri. В основном ими заражаются грызуны. Когда взрослые черви начинают активно размножаться, организм реагирует на их присутствие и старается избавиться от паразитов, однако до этого времени они успевают выделить белковую глутаматдегидрогеназу, имеющую противовоспалительные свойства.

Так, данное вещество воздействует на иммунитет, вследствие чего перестают проявляться симптомы аллергической астмы. Они возникают, когда организм начинает вырабатывать большое количество медиаторов воспаления. Такая симптоматика наблюдается при контакте с аллергенами, отмечает информационный портал «Инфореактор».