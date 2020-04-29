Минздрав одобрил дополнительные выплаты медикам в 68 регионах

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29.04.2020, 11:08, Новости дня

Минздрав подписал соглашения с 68 российскими регионами о начислении дополнительных выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства.

«Минздравом РФ до всех субъектов РФ были доведены бюджетные лимиты, в соответствии с которыми будут производиться стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, непосредственно работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что 68 субъектов РФ уже могут производить указанные выплаты. Начисления предусмотрены за работу в апреле, мае, июне текущего года. 

Выплаты врачам, работающим с пациентами с коронавирусом в стационарах, должны составить 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу – 50 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу – 25 тыс. рублей. 

Кроме того, в организациях и подразделениях, оказывающих скорую медицинскую помощь, врачи должны получить дополнительно 50 тыс. рублей, средний и младший медперсонал, а также водители автомобилей скорой помощи – по 25 тыс. рублей.

Также Минздрав довел до регионов средства на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам. 

«В настоящий момент осуществляются выплаты медицинским работникам в следующих регионах: Тверская область, Архангельская область, Чеченская Республика, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Нижегородская область, Красноярский край, Челябинская область, ХМАО-Югра, Сахалинская область. Выплаты медработникам в остальных субъектах РФ начнутся в ближайшее время», – говорится в сообщении.

В частности, врачам скорой помощи такие выплаты могут быть назначены в размере 80% среднемесячного дохода за 9 месяцев 2019 года, среднему медперсоналу, который оказывал скорую медпомощь, – 40%, фельдшерам – 20%.

Также врачам-инфекционистам, врачам общей практики, педиатрам, терапевтам, пульмонологам будет выплачено 80% от среднемесячного дохода, среднему и младшему медперсоналу – 40% и 20% соответственно. 

Вместе с тем врачи, оказывающие помощь в стационарах, могут получить допвыплаты в размере 100% среднемесячного дохода, средний медперсонал – в размере 50%, младший медперсонал – 30%.

Ранее сообщалось, что сотрудники, работающие через подрядные организации в столичных больницах и занимающиеся лечением пациентов с коронавирусом, получат допвыплаты. 



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