Обнародованы характеристики смартфона Huawei P Smart 2020

29.04.2020, 10:53, Разное

Компания из Китая Huawei собирается выпустить новый смартфон среднего класса P Smart 2020 с процессором Kirin 710F. Информацией о характеристиках устройства поделился портал Winfuture.de.

Согласно полученным данным, смартфон Huawei P Smart 2020 выйдет на рынок с 6,21-дюймовым дисплеем IPS LCD формата Full HD разрешением 2340 x 1080 точек. В верхней части экрана находится незначительный каплевидный вырез с фронтальной камерой на 8 Мп. Основная камера представлена двумя датчиками на 13 и 2 Мп.

Функционирует новый мобильный аппарат китайского изготовителя на фирменном процессоре Kirin 710F с четырьмя ядрами Cortex-A73, с графическим ускорителем Mali-G51 MP4 и еще четырьмя ядрами Cortex-A53 с частотой 1,7 ГГц. Также девайс Huawei P Smart 2020 оснащен 4 Гб оперативной и 128 Гб собственной памяти, адаптерами Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac, портом USB Type-C и контроллером бесконтактой оплаты NFC. Приблизительная стоимость смартфона составит 200-220 евро.