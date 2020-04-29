Число жертв коронавируса в США превысило количество погибших во Вьетнамской войне

29.04.2020, 10:48, Новости дня

От причин, связанных с коронавирусом, в США скончались уже более 58,3 тыс. человек, что больше, чем совокупные потери американской стороны во Вьетнамской войне, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Так, за 82 дня от коронавируса в США умерли 58 тыс. 365 человек. В то же время число погибших во Вьетнаме составило 58 тыс. 220 человек, причем боевые действия продолжались девять лет, информирует CNN.

Число жертв эпидемии также превысило потери в Корейской войне, где погибли 36,5 тыс. американцев, и в Первой мировой, потери в которой составили 53,4 тысячи, пишет National Geographic.

О первой смерти от коронавируса в США стало известно 6 февраля. За последние сутки в США зарегистрировано более 22 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что на 5 тыс. меньше, чем днем ранее; при этом более 1,3 тыс. человек умерли.

Всего в США COVID-19 заразились свыше 1 млн человек. Из них около 115 тыс. человек выздоровели.