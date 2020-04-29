 

Число жертв коронавируса в США превысило количество погибших во Вьетнамской войне

29.04.2020, 10:48, Новости дня

От причин, связанных с коронавирусом, в США скончались уже более 58,3 тыс. человек, что больше, чем совокупные потери американской стороны во Вьетнамской войне, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Так, за 82 дня от коронавируса в США умерли 58 тыс. 365 человек. В то же время число погибших во Вьетнаме составило 58 тыс. 220 человек, причем боевые действия продолжались девять лет, информирует CNN.

Число жертв эпидемии также превысило потери в Корейской войне, где погибли 36,5 тыс. американцев, и в Первой мировой, потери в которой составили 53,4 тысячи, пишет National Geographic.

О первой смерти от коронавируса в США стало известно 6 февраля. За последние сутки в США зарегистрировано более 22 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что на 5 тыс. меньше, чем днем ранее; при этом более 1,3 тыс. человек умерли.

Всего в США COVID-19 заразились свыше 1 млн человек. Из них около 115 тыс. человек выздоровели.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Общество: Зачем ближнее зарубежье РФ вернуло Сталина

26.03 / Политика: Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

11.04 / Ученые выяснили, что может нагревать Северный Ледовитый океан

29.03 / Песков опроверг сообщения о переходе на дистанционную работу

27.03 / На американском круизном лайнере от коронавируса умерли 4 человека

27.03 / Ростуризм рекомендовал россиянам отложить поездки по стране

15.04 / Законодатели от Нью-Йорка просят оказать федеральную помощь для погребения умерших от COVID-19

21.04 / Песков ответил на вопрос о планах нового разговора Путина и Трампа

21.04 / Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

24.04 / Чемпионка мира рассказала об уроках фехтования в режиме самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска