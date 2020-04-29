 

Вывозные рейсы из Италии, с Мальдив и Шри-Ланки запланированы на среду

29.04.2020, 10:48, Новости дня

Российские граждане, пожелавшие вернуться на родину, в среду вылетают из Италии, с Мальдив и Шри-Ланки.

На сайте стопкоронавирус.рф сообщается, что «Аэрофлот» доставит россиян из Рима в Москву и Санкт-Петербург. Туда же «Россия» вывезет граждан РФ с Мальдив и Шри-Ланки.

Ранее Росавиация сообщила, что авиакомпании РФ в марте сократили перевозки на 28,1% по сравнению с мартом 2019 года. 

В начале апреля «Аэрофлот» и «Россия» объявили о сокращении количества внутренних рейсов из-за «падения спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения». Количество рейсов в день тогда во многие регионы было сокращено до одного в день или нескольких в неделю.



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