 

Коронавирусом в Украине заразилось 1976 медиков, из них 133 – за последние сутки

29.04.2020, 10:44, Новости дня

Количество инфицированных коронавирусом медицинских работников в Украине увеличилось до 1976. Об этом 29 апреля на брифинге в Киеве рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

За последние сутки коронавирус был подтвержден у 133 медиков. 

Центр общественного здоровья сообщил в Facebook, что с момента вспышки эпидемии в госпитализации нуждались 333 медика, остальные лечились дома. Сейчас к аппарату искусственной вентиляции легких подключены восемь медработников. 

237 медиков уже вылечились, отметили в ведомстве. 

В Минздраве и Центре общественного здоровья не публикуют данные о смертности среди медицинских работников. 

По состоянию на 29 апреля от коронавируса в Украине умерло 250 человек, в целом коронавирусная инфекция подтверждена у 9866 жителей страны. Таким образом, каждый пятый инфицированный в Украине – медицинский работник.  

Підтверджено 9 866 випадків COVID-19, з них 456 протягом останньої доби.Зокрема хворобу підтверджено у 672 дітей та 1…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Teisipäev, 28. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 апреля коронавирусной инфекцией в мире заразилось свыше 3,1 млн человек, из них 217,2 тыс. умерли, 932,1 тыс. выздоровели, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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