В Испании по запросу Украины задержали подозреваемого в похищении журналиста в 2016 году

29.04.2020, 10:44, Новости дня

27 апреля сотрудники Национальной полиции Испании (НПИ) задержали гражданина Украины по запросу Киева, сообщила пресс-служба ведомства.

Украинца задержали в Барселоне. В его рюкзаке был пневматический пистолет.

В заявлении испанской полиции сказано, что задержанный подозревается в вандализме, похищении людей, ограблении с применением насилия и угоне транспортных средств.

По данным полиции, украинец вместе с еще 10 соучастниками в феврале 2016 года принимал участие в похищении ведущего одного из украинских телевизионных каналов. Журналиста схватили и силой поместили в автофургон. Месяц спустя задержанный напал на спортивный клуб, нанес тяжкие телесные повреждения двум лицам и значительный материальный ущерб помещению клуба. Его также подозревают в ограблении женщины, которой он угрожал ножом.

По данным “Німецької хвилі”, задержанного зовут Александр Золотухин. Он находился в международном розыске по линии Интерпола.

Теперь дело Золотухина передадут в Национальную судебную палату Испании, которая занимается экстрадиций иностранцев на родину. В мадридской коллегии адвокатов объяснили “Німецькій хвилі”, что процедура экстрадиции может длиться от нескольких месяцев до полутора лет. За это время испанская сторона должна убедиться, что в деле нет политических мотивов и что жизни экстрадированного на родине ничего не угрожает.

На сайте Интерпола нет упоминаний об Александре Золотухине, которого разыскивает Украина. Но данные о таком гражданине есть на сайте МВД Украины. В розыскной карточке сказано, что Александр Золотухин 1978 года рождения исчез в августе 2017 года. Его разыскивает Дарницкое управление полиции Киева.

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

Издание “Детектор медиа” писало, что в феврале 2016 года киевская полиция начала расследование по факту препятствования профессиональной деятельности и похищения журналиста “17 канала” Андрея Павловского, а также нападения и ограбления офиса этого интернет-телеканала.

“По словам потерпевшего, во время подготовки сюжета и попытки записи интервью неизвестные лица препятствовали ему, потом принудительно посадили в автомобиль, а через некоторое время отпустили”, – сообщили тогда в полиции.

Видео конфликта опубликовано в YouTube. Сейчас “17 канал” уже не работает.