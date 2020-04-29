“Изменения потребуют корректировки программы сотрудничества”. СМИ сообщили, что МВФ предупредил ОПУ о недопустимости изменения законодательства о НАБУ

29.04.2020, 10:44, Новости дня

Глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о Национальном антикоррупционном бюро приведут к пересмотру действий Фонда в Украине, выяснила “Европейская правда”.

По данным издания, ван Роден на этой неделе направил письмо заместителям главы Офиса президента Юлии Ковалив и Андрею Смирнову.

Предложенные изменения в законодательство, которые расширяют основания для увольнения главы НАБУ, в МВФ считают “вредными” для дальнейшего сотрудничества с Украиной. По мнению Фонда, они поставят под сомнение независимость бюро.

“Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности, и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы [сотрудничества с Украиной]”, – написал ван Роден.

“Европейская правда” отмечает, что, вероятно, представитель МВФ имел в виду законопроекты №3133 и №3180. Первый был зарегистрирован в феврале, его авторами выступили четыре депутата: Алексей Гончаренко из “Европейской солидарности”, Антонина Славицкая из “Оппозиционной платформы – За жизнь”, Дмитрий Лубинец из группы “За майбутнє” и Андрей Николаенко из “Батьківщини”. Второй законопроект подали в парламент в марте, его написали два нардепа из “Слуги народа” – Александр Качура и Александр Дубинский. На прошлой неделе рассмотрение законопроектов активизировались, их начали готовить до голосования в зале. Проекты содержат изменения в закон о НАБУ, которые позволят уволить действующего руководителя бюро Артема Сытника.

28 апреля профильный комитет рекомендовал парламенту поддержать в целом законопроект №3133. Решение по законопроекту №3180 комитет пока не принимал.

Издание отметило, что хотя ни один из законопроектов не был инициирован главой государства, МВФ решил обратиться именно в Офис президента. Фонд посоветовал Банковой повлиять на законотворческий процесс, ведь принятие Украиной таких законопроектов, исходя из данного письма, остановит выполнение действующей программы МВФ.

“Может быть полезным донести обеспокоенность до спикера парламента”, – отметил ван Роден.

Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник. Директор НАБУ обещал уйти с должности, когда осознает, что “выполнил свою миссию”.

Сейчас Украина и МВФ ведут переговоры о получении первого транша в рамках программы расширенного финансирования (EFF) в размере около $5,5 млрд, которую согласовали в конце 2019 года. Среди главных условий – принятие законопроекта об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности и открытие рынка земли.