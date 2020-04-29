 

Кардиологи ждут всплеска заболеваний сердца после пандемии

29.04.2020, 10:35, Новости дня

Новая коронавирусная инфекция продолжает завоевывать Южный Урал. За минувшие сутки зафиксировано 67 заболевших. Общее число заразившихся COVID-19 в области достигло почти 500 человек. Как отметили в областном министерстве здравоохранения, новые случаи инфекции выявлены в Златоусте и Магнитогорске.

Корреспондент ГТРК "Южный Урал" уточняет, за время распространение коронавируса в Челябинской области выздоровели четыре человека, скончались двое. Последний — магнитогорец имел сахарный диабет и гипертонию, умер от осложнений.

Вместе с тем, кардиологи утверждают, что коронавирус имеет отложенный эффект. Врачи ожидают после эпидемии всплеска сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, Владимир Путин 28 апреля провел совещание с руководителями субъектов России по вопросам готовности медучреждений к распространению коронавируса. Президент попросил проявить выдержку и предельную собранность, и назвал условия для возвращения к нормальной жизни. Кроме того, Путин продлил режим нерабочих дней.

Текст:

ГТРК "Южный Урал"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Винокур опроверг коронавирус у Лещенко

13.04 / Эксперт: В борьбе с коронавирусом власть действует на опережение

26.03 / Студентов российских вузов решили отправить на каникулы

14.04 / В Москве любитель селфи нарушил режим самоизоляции и едва не погиб

11.04 / Неповиновение вопросами

30.03 / Фейки о стягивании бойцов Росгвардии к Москве удалены из Сети

29.03 / В Италии опубликовали новое видео работы российских военных в Бергамо

23.04 / В Израиле 86-летний мужчина повторно заразился коронавирусом

09.04 / Страны ОПЕК и Россия близки к договоренности о снижении добычи нефти на 20% – Reuters

30.03 / Берни Экклстоун: “Формуле” не до экспериментов, речь о выживании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска