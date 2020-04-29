Сбербанк приступил к выдаче кредитов по ставке 5% для системообразующих предприятий

29.04.2020, 10:35, Новости дня

Сбербанк объявил о начале выдачи кредитов по ставке до 5% годовых для системообразующих предприятий.

Льготные кредиты выдаются на год по госпрограмме для поддержки бизнеса. Ставку субсидирует государство. Сумма кредита – не более 3 миллиардов руб. и зависит от среднемесячной выручки предприятия, сообщили в пресс-службе банка.

Ранее Минэкономразвития опубликовало список таких предприятий — около 1151.

Помимо поддержки системообразующих предприятий государство помогает и остальным компаниям — от мелких до крупных.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал ввести ежедневный мониторинг выдачи банками льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса.

С 6 апреля 2020 года компании могут взять кредит на год: в первые полгода ставка нулевая, а в следующие — 4%. Министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании кабинета министров сообщил о медленных темпах выдачи таких кредитов. Ранее президент РФ объявил о новых мерах поддержки бизнеса. В итоге льготные кредиты на зарплату — под 0% — доступны всем компаниям – микро-, малым, средним и крупным.

Государство компенсирует льготную ставку банкам. Пока в этой программе пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений. Но предприниматели жалуются на медлительность банков, формализм, частые отказы. Программа рассчитана на 150 миллиардов руб., банки получили заявки на 3,5 миллиарда руб., а выдано всего на 400 миллионов. Планируется, что в ближайшее время ВЭБ.РФ предоставит госгарантии для 75% таких кредитов, как предлагал президент РФ.