Вратарь Пепе Рейна собирает завершить карьеру в следующем году

29.04.2020, 10:35, Новости дня

Испанский вратарь Пепе Рейна заявил, что завершит карьеру в 2021 году. В ткущем сезоне 37-летний голкипер, принадлежащий "Милану", выступает за английскую "Астон Виллу".

"После окончания аренды в "Астон Вилле" я вернусь в "Милан", чтобы доработать свой контракт. А в конце следующего сезона наверно закончу играть. Попробую себя в роли тренера", — приводит слова Рейны "Спорт-Экспресс".

Пепе Рейна известен по выступлениям за "Барселону", "Вильярреал", "Ливерпуль", "Наполи", "Баварию" и "Милан". В составе сборной Испании он становился чемпионом мира и Европы.