 

Вратарь Пепе Рейна собирает завершить карьеру в следующем году

29.04.2020, 10:35, Новости дня

Испанский вратарь Пепе Рейна заявил, что завершит карьеру в 2021 году. В ткущем сезоне 37-летний голкипер, принадлежащий "Милану", выступает за английскую "Астон Виллу".

"После окончания аренды в "Астон Вилле" я вернусь в "Милан", чтобы доработать свой контракт. А в конце следующего сезона наверно закончу играть. Попробую себя в роли тренера", — приводит слова Рейны "Спорт-Экспресс".

Пепе Рейна известен по выступлениям за "Барселону", "Вильярреал", "Ливерпуль", "Наполи", "Баварию" и "Милан". В составе сборной Испании он становился чемпионом мира и Европы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Путин уволил начальника следственного департамента МВД

09.04 / Песков рассказал о российской помощи Белоруссии на фоне коронавируса

11.04 / Брексит вынудил тысячи британцев стать гражданами стран ЕС

02.04 / Захарова: застрявшие в Катаре россияне вернутся домой в ближайшее время

27.03 / Посольство РФ призвало США обеспечить Ярошенко медпомощь

30.03 / Среди российских военных никто не заразился коронавирусом

18.04 / Мусульманское духовенство призвало извиниться авторов фильма «Зулейха открывает глаза»

21.04 / Курс доллара поднялся выше 76 рублей

26.03 / Кашель как биологическое оружие — американца обвинили в терроризме за угрозу заразить COVID-19

04.04 / У биатлонистки Анастасии Халиуллиной подтвердился COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска