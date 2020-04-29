Байден победил на праймериз в Огайо

29.04.2020, 10:35, Новости дня

Бывший вице-президент Джо Байден во вторник победил на праймериз в Огайо, где больше внимания уделялось не самому процессу выдвижения кандидата от Демократической партии, а тому, как штаты могут проводить выборы в эпоху коронавируса.

Праймериз стали первым крупным испытанием для проведения голосования по почте на фоне эпидемии.

Голосование, изначально запланированное на 17 марта, было отложено за несколько часов до открытия участков.

Объяснив свое решение «чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», республиканский губернатор Майк Девайн рекомендовал провести очное голосование не раньше 2 июня, но в связи с вызовами правового характера власти перенесли голосование на эту неделю.