Турция отправила в США самолет с медицинской помощью

29.04.2020, 10:35, Новости дня

Турция направила в США самолет со средствами индивидуальной защиты для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса.

Военный самолет с предметами медицинского назначения вылетел с авиабазы в окрестностях Анкары во вторник, сообщило государственное агентство Anadolu.

Высокопоставленный чиновник сообщил, что Турция передает в дар 500 тысяч хирургических масок, 4 тысячи защитных комбинезонов, 2 тысячи литров дезинфицирующих средств, 1500 очков, 400 масок N-95 и 500 защитных экранов для лица.

Турция направила аналогичную медицинскую помощь в общей сложности в 55 стран, включая Великобританию, Италию и Испанию.