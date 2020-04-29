Турция отправила в США самолет с медицинской помощью
29.04.2020, 10:35, Новости дня
Турция направила в США самолет со средствами индивидуальной защиты для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса.
Военный самолет с предметами медицинского назначения вылетел с авиабазы в окрестностях Анкары во вторник, сообщило государственное агентство Anadolu.
Высокопоставленный чиновник сообщил, что Турция передает в дар 500 тысяч хирургических масок, 4 тысячи защитных комбинезонов, 2 тысячи литров дезинфицирующих средств, 1500 очков, 400 масок N-95 и 500 защитных экранов для лица.
Турция направила аналогичную медицинскую помощь в общей сложности в 55 стран, включая Великобританию, Италию и Испанию.
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Русская служба «Голоса Америки»
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