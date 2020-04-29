 

Жители Иркутской области обвинили в поджоге леса чиновников – их сняли на видео с канистрами бензина

29.04.2020, 10:31, Новости дня

Жители Иркутской области обвинили в поджоге леса местных чиновников после того, как обнаружили их у лесополосы в окрестностях города Усть-Кут с канистрами бензина, сообщает портал “Новости Усть-Кута”.

В СМИ опубликовали видео, на котором заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, пресс-секретарь мэра Екатерина Анисимова и начальник сельхозотдела районной администрации Михаил Тышкивский приехали к лесополосе на аэролодке с канистрами бензина. Утверждается, что чиновники поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера. Возмущенные жители избили первого вице-мэра Михаила Барса.

Ранее администрация района выпустила постановление о запрете посещения жителями Усть-Кутского района местных рек из-за пожароопасного периода.

Задержанные, в свою очередь, утверждают, что прибыли в район по служебной надобности. Как сообщает портал “Байкал24”, они решили снять с квадрокоптера термоточки, информация о которых поступила в районную администрацию. Якобы это было необходимо для подготовки пресс-релизов и других материалов на тему пожарной безопасности в лесах района.

На место поджогов планирует выехать оперативная группа сотрудников полиции и Следственного комитета, пишут “Новости Усть-Кута”.

В соседнем с Иркутской областью Забайкальском крае на прошлой неделе зарегистрировали семь пожаров на площади 4,9 тысячи гектаров, – в частности, загорелся заказник “Цасучейский бор” на площади 730 гектаров. Как объяснили краевые власти, огонь перешел в тайгу из степи, изначально в возникновении пожара виноваты неизвестные поджигатели – их ищут оперативники, будут возбуждены уголовные дела.

На прошлой неделе организация Greenpeace опубликовала данные о том, что в России горит больше 1 миллиона 300 тысяч гектаров леса – и это является рекордным для весны показателем. Руководители пожарного отдела Greenpeace заявили, что летом может повториться ситуация 2010 года, когда смог от пожаров накрыл десятки крупных городов России, а в Москве резко выросла смертность. Экологи также отметили, что большинство пожаров – рукотворные.

 



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