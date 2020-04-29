В Москве для пациентов с коронавирусом подготовят временные госпитали на 10 тысяч коек

29.04.2020, 10:30, Новости дня

Московские власти планируют развернуть дополнительные временные госпитали для лечения больных коронавирусной инфекцией мощностью на 10 тысяч коек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице вконтакте.

Как пояснил мэр, во временные медицинские госпитали при больницах можно будет размещать пациентов на долечивание.

Использование временных госпиталей будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса, отметил Собянин. И напомнил, что коечный фонд в Москве формируется как с учетом городских больниц, так и с участием федеральных и частных медицинских учреждений.

В середине апреля стало известно, что на территории пяти московских больниц уже начали возведение дополнительных временных сооружений для пациентов с коронавирусом, в ближайшее время работы начнутся еще по четырем адресам. Речь идет о каркасно-тентовых конструкциях, здесь будут созданы необходимые условия для комфортного пребывания больных и безопасной работы медиков. Всего планируется оборудовать до 1200 коек.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о планах открыть два больших госпиталя для лечения больных коронавирусной инфекцией в парке “Патриот” и концертном зале “Крокус Сити Холл”. В каждом госпитале разместится по 1,5 тысячи коек, клиники оснастят необходимыми для лечения больных COVID-19 аппаратами искусственной вентиляции легких и возможностью подачи кислорода.