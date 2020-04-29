В Бразилии разработали систему компьютерного зрения для дистанционной диагностики лихорадки

29.04.2020, 10:30, Разное

Бразильские специалисты создали механизм компьютерного зрения Fevver для удаленного обнаружения лихорадки. Проект стартапов AI из Сан-Паулу поможет в борьбе с коронавирусом.

Система диагностики Fevver создана компаниями Radsquare и Hoobox. Пациентам клиники в Сан-Паулу измеряют температуру дистанционным способом при приближении к пункту регистрации, задействовав для этого технологию стартапов. Она состоит из тепловой камеры и обладает алгоритмом распознавания лиц, сам процесс измерения осуществляется в автоматическом режиме. Искусственный интеллект в случае присутствия признаков лихорадки, являющейся симптомом коронавируса нового типа, отправляет предупреждение медицинскому персоналу по смартфону.

При необходимости человека изолируют для предотвращения передачи инфекции в условиях пребывания в стационаре. Механизм бразильских IT-специалистов уже продемонстрировал свою эффективность, когда медики зафиксировали наплыв больных людей, которым требовалась срочная помощь. Технология без ошибок отбрасывает разные шумовые помехи и определяет расположение органов зрения, температура угла глаз измеряется при помощи термографики с применением инфракрасной системы. Эксперты выбрали именно такую точку, так как там находятся слезные протоки. Прошедшее тестирование показало эффективность механизма от лихорадки, поэтому его задействуют в иных палатах клиники для измерения температуры.