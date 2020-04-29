Минздрав спрогнозировал опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию

29.04.2020, 10:30, Новости дня

Ряд стран могут отказаться от поставок лекарств в Россию из-за пандемии коронавируса, следует из доклада Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава.

«Сохраняется зависимость от импорта оборудования, лекарств, сред, культур и т.д. для обеспечения бесперебойного функционирования отрасли», – говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦНИИ.

Отмечается, что в РФ сохраняется зависимость от импорта медицинского оборудования, лекарств, культур и прочего. Это подвергает риску обеспечение бесперебойной работы медицинской отрасли, говорится в докладе.

Также авторы доклада указали, что коронавирус может ухудшить показатели здоровья населения из-за сокращения объемов плановой медицинской помощи и отмены ряда профилактических мероприятий.

Ранее российские фармкомпании пригрозили отказаться от производства слишком дешевых лекарств, поскольку производство таких препаратов уже было нерентабельным, а девальвация рубля и удорожание импорта в связи с COVID-19 усугубило ситуацию.