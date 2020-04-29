Intel может выпустить конкурентов для сверхпопулярных процессоров Ryzen 3000 уже 30 апреля

29.04.2020, 10:30, Разное

По информации инсайдеров, начало продаж настольных процессоров Intel Comet Lake начнутся уже через месяц. Впрочем, согласно недавним утечкам, эта дата сдвинется на 30 апреля.

Представители Intel заявили, что частота процессора – один из важнейших параметров во время выбора CPU. Более половины современных игр оптимизированы только для одного ядра, однако подобные приложения по большей мере чувствительны лишь к частоте. Эксперты считают, что таким образом в компании вновь пытаются навязать конкуренцию AMD, в которой сейчас проигрывают. Среди преимуществ новых моделей – поддержка Hyper-Threading. Топовый 10-ядерный процессор Core i9-10900K явно сможет конкурировать с не менее флагманским Ryzen 9 3900X.

Менее мощный Core i7-10700 практическим сопоставим с Ryzen 7 3800X, а Core i5-10400 и Core i5-10600 – с Ryzen 5 3600 и 3600X. Единственная модель AMD, у которой нет конкурентов из стана «синих» – Ryzen 3 3100, так как Core i3-10100 с примерно подобными характеристиками будет на 15-20% дороже. Стоит отметить, что чипсеты Comet Lake получат старую архитектуру и 14 нм техпроцесс, но потребуют новый сокет вроде LGA 1200.