 

Московские врачи за месяц совершили более 350 тыс. выездов на дом

29.04.2020, 10:16, Новости дня

Врачи московских поликлиник в апреле совершили более 350 тыс. выездов на дом в условиях распространения коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С начала апреля врачи поликлиник совершили более 350 тыс. выездов на дом. При этом в последнюю неделю мы отмечаем, что количество вызовов растет – сейчас в среднем врачи выездных служб совершают уже более 16 тыс. выездов в день», – цитирует вице-мэра АГН «Москва».

По ее словам, для обработки такого количества вызовов были усилены выездные службы поликлиник и привлечены дополнительные специалисты: врачи отделений медицинской профилактики, ординаторы и другие специалисты. 

Ракова напомнила, что москвичи с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции. Им выдается именное постановление главного санитарного врача об обязательной самоизоляции на 14 дней. Это правило касается также лиц, совместно проживающих с зараженными. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, до 11 мая.



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