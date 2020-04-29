СМИ: Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

29.04.2020, 10:15, Разное

Всего несколько дней назад модель Джиджи Хадид отметила свое 25-летие на ферме в Пенсильвании – в компании семьи и возлюбленного Зейна Малика, с которым она не появлялась вместе на публике с января этого года. А уже сегодня в американской прессе появилась новая радостная новость для семьи Хадид: скоро в ней станет на одного члена больше. Информацию о том, что модель и бывший участник группы One Direction впервые станут родителями, сообщил портал TMZ со ссылкой на друзей пары.

Близкие источники сообщают нам, что Джиджи на 20-й неделе беременности. Пока не понятно, узнавали ли они пол ребенка, но их семьи вне себя от радости.

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Представители Хадид и Малика пока никак не прокомментировали эту новость, но поток информации о предполагаемом статусе пары это не остановило. Сначала на том же TMZ было написано, что празднование дня рождения Джиджи не имело никакого отношения к радостным новостям – хотя и появление Зейна на этом празднике, вопреки всем карантинам, стоит считать хорошим знаком. Затем поклонники пары выдвинули свою версию: воздушные шарики с цифрами 2 и 5 на дне рождения модели были подвязаны голубой и розовой лентами, а значит, пара вполне может ожидать двойню – мальчика и девочку.

Джиджи и те самые шарики

Припомнили многие и интервью Джиджи двухмесячной давности, которое она давала журналу i-D:

Не уверена, что всегда буду работать моделью. Думаю, когда стану старше, обязательно заведу семью,

– говорила тогда Хадид. Разнообразные инсайдеры и анонимные источники также уже “подключились к этой ситуации” и утверждают, что именно с бойфрендом, с которым Джиджи то расстается, то вновь сходится с 2015 года, она всегда и хотела создать новую ячейку общества.

Напомним, о том, что Джиджи Хадид и Зейн Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой. Зейн и Джиджи держались за руки, выглядели очень счастливыми и даже не пытались укрыться от фотокамер. С тех пор их больше не видели вместе, и фанатам снова пришлось гадать, все ли у их кумиров хорошо.

Джиджи и Зейн в январе этого года

Впервые же о романе Джиджи и Зейна заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях. В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить роман. Впрочем, этого пыла хватило ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетях перестали появляться совместные фото, после Зейн и вовсе отписался от модели.