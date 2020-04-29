“Чайка” на траве: Кейт Бекинсейл поставила пьесу Чехова у себя в саду — на русском языке

29.04.2020, 10:15, Разное

На карантине и дежурный визит мастера, который пришел починить кондиционер, может закончиться настоящим представлением. Во всяком случае, так это произошло с актрисой Кейт Бекинсейл, которая решила просто так не отпускать русскоязычного мужчину Леонида, который пришел к ней ремонтировать столь необходимый при жаре агрегат — а ушел чуть ли не с потенциальной номинацией на “Золотую маску”.

Поскольку нужного реквизита под рукой у актрисы не нашлось, они с Леонидом решили использовать то, что попалось под руку — резиновую утку, которая и “исполнила” роль легендарной Чайки. Леонид читал реплики Константина Треплева, а Кейт — надевшая в целях безопасности медицинскую маску — отвечала за Нину Заречную. После нескольких фраз на русском языке, которые актриса произнесла почти без запинки, ее партнер вдруг подвел на английском неутешительный итог: “Простите, Кейт, но вы слишком стары, чтобы играть Нину”, забрал свой чемоданчик с инструментами и был таков. Последний выпад, по-видимому, относился к некоторым активным фолловерам 46-летней Кейт, которые то и дело напоминают ей, что выбирать для отношений молодых людей младше себя ей не стоит. В последний раз такой спор разгорелся в Instagram Бекинсейл всего несколько дней назад: когда кого-то из ее подписчиков не устроил ее новый роман с 22-летним рокером Гуди Грейсом.

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Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale)28 Апр 2020 в 2:54 PDT

Впрочем, от нового видео с Леонидом поклонники Кейт остались в полном восторге: “Дуэт не хуже Де Ниро и Аль Пачино”, “Только Катя может заставить ремонтника кондиционеров играть в пьесе Чехова”, “Ваш русский великолепен” — эти и прочие комментарии наводнили блог актрисы. Некоторые, однако, сочли нужным найти место и для “конструктивной” критики: поправили произношение Кейт, напомнили, что желтая утка не похожа на белую чайку, а также возмутились, что второй план — с лежащей кверху лапами кошкой Бекинсейл, лишает всей серьезности первый.

Напомним, что русский язык Кейт Бекинсейл знает уже довольно давно и часто отвечает на нем своим русскоязычным подписчикам. Изучать эту дисциплину актриса решилась еще во время своей учебы в Оксфорде — как раз для того, чтобы иметь возможность читать пьесы Чехова на языке оригинала. Как видим, мечты сбылись — осталось только сыграть Нину Заречную не только на лужайке возле дома, но и на настоящих подмостках.

Кейт Бекинсейл