 

Сергей Соседов заявил, что врачи обнаружили у Аллы Пугачевой признаки перенесенного инсульта

29.04.2020, 10:09, Разное

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что в своё время исполнительница Алла Пугачева перенесла инсульт. Эксперт пообщался с врачами, оценившими поведение Примадонны как пациентки, которая перенесла вышеназванный недуг.
Как известно, Соседов регулярно критикует современное творчество певицы. Недавно он предположил, что в 2010 году Пугачева могла перенести инсульт, повлиявший на её сценический образ в дальнейшем. По его словам, это можно отчетливо заметить во время концерта «Сны о любви». Во-первых, в глаза бросается неудачная актёрская игра исполнительницы и координация её движений.

Во-вторых, когда Пугачева спускалась в зал, в её движениях была заметна тяжесть, а внешний вид был весьма болезненным. Чтобы убедиться в своей правоте, музыкальный критик продемонстрировал несколько видео с её концертов врачам. Медики отметили, что в поведении Примадонны есть черты, свойственные людям, перенесшим инсульт или тяжелую операцию на сердце.



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