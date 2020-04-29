Ученые из США и России нашли общие черты у опасных коронавирусов

29.04.2020, 10:09, Разное

Эксперты из США и РФ выявили общие черты у смертельных коронавирусов, которые отличаются от тех, что провоцируют сезонную простуду. Они смогли определить 11 геномных последовательностей, ответственных за патогенность микроорганизмов.

Исследователи из Америки и их российский коллега Евгений Кунин выполнили биоинформатический анализ геномов всех коронавирусов, патогенных для людей. Из семи известных четыре не несут вреда людям, но оставшиеся три: SARS-CoV-2, MERS и SARD — смертельно опасны. Специалисты решили найти отличия высокопатогенных штаммов и общие их черты.

Ученые смогли обнаружить у инфекций MERS и SARS 11 общих геномных последовательностей, отсутствующих у безвредных для человека коронавирусов. Такое открытие оказалось очень важным, потому как в дальнейшем найденные отличия окажут помощь в разработке лекарства против таких штаммов. Ученые доказали, что у опасных видов микроорганизмов присутствуют изменения в белке N, который располагается в в одном из фрагментов вируса, взаимодействующего с РНК. У трех патогенов усиливаются сигналы ядерной локализации белка, иначе говоря, они способны оказываться внутри ядра и покидать его при надобности. Менее вредоносные коронавирусы подобным свойством похвастаться не могли. Не исключается, что инфекция попадает именно в ядро, а не в клетку для ухудшения работы иммунитета.

Помимо того, эксперты из США выявили изменения в S-белках патогенов групп MERS и SARS, в геномах которых имеются вставки, отсутствующие в иных коронавирусах. Их нашли в белковых участках, отвечающих за опознавание рецепторов и за соединение мембран патогена и клеток после прикосновения к рецепторам. У Covid-19 такие фрагменты имеют отличную «гибкость» для более эффективного перехода к другому носителю, в связи с чем он получил большое распространение среди людей.