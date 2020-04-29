 

Минтруд допускает рост количества безработных до 6 миллионов к концу пандемии

29.04.2020, 10:09, Разное

В Министерстве труда и социальной защиты РФ составили сценарий, в котором спрогнозировано количество жителей страны, рискующих остаться без работы к концу пандемии. Число безработных людей может составить 5-6 миллионов человек.
По словам Антона Котякова, у которого телеканал «Россия 24» взял интервью, данный сценарий рассматривается в качестве наиболее вероятного, поскольку на это указывают складывающиеся на рынке тенденции. Сейчас Минтруд занимается формирование пакетов антикризисных мер, которые должны помочь населению в сохранении занятости, а предпринимателям они позволят не сокращать коллектив.

Ранее Антон Котяков отмечал, что в РФ насчитывалось 950 тысяч официально безработных жителей. Данные показатели укладывались в пределы прогноза Минтруда, и их удавалось сдерживать на оптимальном уровне.



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