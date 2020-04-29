Губернатор Кондратьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Краснодарском крае

29.04.2020, 10:08, Новости дня

«На лечении в клиниках находится более 700 человек, а в краевых инфекционных госпиталях уже развернули 2839 дополнительных коек», — сообщил газете ВЗГЛЯД глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он рассказал о готовности региона к приему вирус-положительных пациентов.

«Для борьбы с коронавирусной инфекцией в крае был принят комплекс ограничительных мер. Мы постарались максимально оградить регион от проникновения и распространения вируса. Для этого ввели пропускную систему, а все въезжающие в регион в обязательном порядке отправляются на двухнедельную самоизоляцию», – рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«И хотя по-прежнему наблюдается рост числа зараженных – вчера их было 888, нам удалось избежать резкого скачка заболеваемости. Мы смогли подготовить нашу систему здравоохранения к приему больных и облегчить задачу нашим медикам, которые находятся на передовой в борьбе с инфекцией», – отметил он.

«В краевых инфекционных госпиталях уже завершено развертывание 2839 дополнительных коек. Все госпитали в крае обеспечены кислородом, УЗИ, компьютерными томографами и рентген-аппаратами, лекарствами. В госпиталях имеется 502 аппарата ИВЛ. Достаточно и медперсонала – в больницах работают 2308 сотрудников. На лечении в клиниках находится более 700 человек» – рассказал Кондратьев.

Сейчас медицинское звено справляется с нагрузкой, добавил губернатор Краснодарского края. «Но, несмотря на это, мы продолжаем наращивать ресурсы. Оперативно, в течение суток, сможем развернуть еще 500 коек. Продолжаем укомплектовывать госпитали аппаратами ИВЛ: 25 поступят в мае, по линии Минпромторга получим еще 270 аппаратов. Из действующих больниц края сможем привлечь 250 аппаратов ИВЛ, которые в данный момент не задействованы в лечении пациентов», – резюмировал Кондратьев.

Схожие меры принимаются и в Челябинской области. Как заявили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе губернатора Алексея Текслера, по состоянию на вторник в регионе было 432 подтвержденных случаях заболевания.

«49 человек выздоровели и выписаны из больниц. 376 человек получает необходимое лечение. Из них 7 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, – сообщили в пресс-службе. – В 16 госпитальных базах в восьми муниципалитетах развернуто 2435 коек, оснащенных всем необходимым. По средствам индивидуальной защиты у нас есть запас от одного до трех месяцев».

Напомним, во вторник президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая – таким образом, к праздничным дням добавлены 6, 7 и 8 мая. При этом Путин подчеркнул, что распространение эпидемии коронавируса в России удалось затормозить.