Скандалы: Креатив от «Газпром трансгаз Югорск»

29.04.2020, 10:00, Разное

Сотрудники и вахтовики филиала газового монополиста разослали приказ, в котором к ним приглашают девушек с низкой социальной ответственностью

В Югре вахтовики на изоляции пересылают друг другу фейковый приказ, в котором к ним на месторождения якобы приглашают проституток. В документе компании «Газпром трансгаз Югорск» «О дополнительных мерах по сохранению и укреплению здоровья работников вахтового персонала» в одном из пунктов фигурируют девушки с низкой социальной ответственностью.

В связи с вынужденным временным продлением времени работы вахт до 2.5 месяцев, в целях поддержания рабочего настроя и мотивации персонала, а также благоприятного мужского тонуса, руководству филиалов организовать доставку в вахтовые посёлки девушек не старше 35 лет с низкой социальной ответственностью с обязательным прохождением медосмотра и взятия анализов», — указывается в приказе.

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Ирина Пятницкая