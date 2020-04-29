 

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов в Германию на 200 млн рублей

29.04.2020, 9:53, Новости дня

ФСБ вместе с МВД пресекли контрабанду в Германию драгоценных металлов стоимостью не менее 200 млн рублей, которую организовала преступная группа, состоящая из граждан РФ и Литвы, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ совместно с МВД пресечена противоправная деятельность группы, состоящей из граждан РФ и Литовской Республики, организовавших контрабандный канал вывоза с территории РФ драгоценных металлов (платины, палладия, родия) в ФРГ транзитом через Республику Беларусь и Литву», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

На территории Смоленской области возле российско-белорусской границы в ходе досмотра грузового автомобиля, следовавшего в Литву, был обнаружен 21 мешок типа «биг-бэг» общей массой более 11 тонн, содержащий перемолотые автомобильные катализаторы. Они имели в своем составе платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью не менее 200 млн рублей.

Напомним, в январе 2018 года в московском аэропорту Домодедово задержана гражданка России, которая пыталась в трусах вывезти в Израиль партию алмазов на 8 млн рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / В Киеве начали тестировать на коронавирус всех пациентов с воспалением легких – Кличко

07.04 / Жертвами COVID-19 во всем мире стали почти 75 тысяч человек

31.03 / Рада разрешила продажу земли, число заболевших COVID-19 в Украине выросло до 645. Главное за день

06.04 / Способное достроить «Северный поток – 2» судно приблизилось к Европе

31.03 / Медперсонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию

28.03 / Генералу Младичу провели операцию без оповещения семьи

30.03 / Стало известно о планах Норвегии ударить по ценам на нефть

27.03 / Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

22.04 / В Мьянме убили сотрудника ВОЗ, транспортировавшего данные о COVID-19

10.04 / Судьба памятника Коневу: Москва требует от Праги вернуть снесенный монумент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска