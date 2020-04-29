ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов в Германию на 200 млн рублей

29.04.2020, 9:53, Новости дня

ФСБ вместе с МВД пресекли контрабанду в Германию драгоценных металлов стоимостью не менее 200 млн рублей, которую организовала преступная группа, состоящая из граждан РФ и Литвы, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ совместно с МВД пресечена противоправная деятельность группы, состоящей из граждан РФ и Литовской Республики, организовавших контрабандный канал вывоза с территории РФ драгоценных металлов (платины, палладия, родия) в ФРГ транзитом через Республику Беларусь и Литву», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

На территории Смоленской области возле российско-белорусской границы в ходе досмотра грузового автомобиля, следовавшего в Литву, был обнаружен 21 мешок типа «биг-бэг» общей массой более 11 тонн, содержащий перемолотые автомобильные катализаторы. Они имели в своем составе платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью не менее 200 млн рублей.

Напомним, в январе 2018 года в московском аэропорту Домодедово задержана гражданка России, которая пыталась в трусах вывезти в Израиль партию алмазов на 8 млн рублей.