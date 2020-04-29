В iPhone SE 2020 выявили испорченную функцию Haptic Touch

29.04.2020, 9:53, Разное

Пользователи обнаружили недостаток в новом смартфоне iPhone SE 2020. В нем не функционирует опция Haptic Touch с уведомлениями.

Продолжительное нажатие на новом смартфоне американской IT-корпорации на оповещение в Центре уведомлений или на дисплее блокировки не демонстрирует разные функции, которые дают возможность потребителям оперативно взаимодействовать с полученным контентом. Один из юзеров, высказываясь в мировой Сети, пояснил о проблемах с приобретенным iPhone SE 2020. Он установил, что Haptic Touch не функционирует должным образом, но о таком недостатке при этом не упоминает ни один ресурс. Указанная опция действует для значков на дисплее, но не работает, если владелец смартфона удерживает уведомление для быстрого ответа или архивирования.

Один из пострадавших покупателей мобильного аппарата американской компании связался с ее сотрудниками, чтобы узнать причину неполадок. Ему ответили, что “купертиновцы” не собираются заниматься обновлением программного обеспечения в целях исправления данного момента. Представители портала TechCrunch отметили в свою очередь, что это является “фичей”, а не багом. Иначе говоря, гаджет работает так, как задумал производитель.

Немного ранее известный блогер Зак Нельсон решил протестировать iPhone SE 2020 на прочность испытанием огнем и устойчивость к царапинам. В случае с воздействием пламенем, у аппарата только слегка пострадало олеофобное покрытие, также он благополучно прошел испытание на прочие проверки, включая противодействие деформации.