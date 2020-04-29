 

Москва стала лидером среди мегаполисов мира по числу тестов на коронавирус

29.04.2020, 9:53, Новости дня

Москва вышла в лидеры по числу тестов на коронавирус среди мировых мегаполисов. В российской столице проведено более 730 тыс. тестов на COVID-19, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

По состоянию на 29 апреля в Москве проведено более 730 тыс. тестов на коронавирус. В целом на 100 тыс. человек приходится почти 5,7 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира. Каждый день анализы на наличие COVID-19 сдают более 25 тыс. человек. Их проводят в федеральных, частных и городских лабораториях, говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Там уточнили, что на коронавирусную инфекцию тестируют пациентов с пневмонией и всех, кто живет с теми, у кого подтвержден COVID-19. Также в Москве биоматериал на наличие коронавируса берут у людей с признаками ОРВИ. Кроме того, в городе проводится скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями, – медицинских и социальных работников, сотрудников полиции, жилищно-коммунальных служб и сферы транспорта.  

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, до 11 мая. 



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