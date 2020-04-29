Москве не удалось установить точное число оказавшихся в США российских школьников

29.04.2020, 9:48, Новости дня

Общее число российских школьников, оказавшихся в США, до сих пор точно не установлено, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что у нее «нет точной информации до последнего ребенка, (…) мы не знаем точного количества», передает РИА «Новости».

«Нам сказали по линии госдепа, что есть несколько десятков детей – все. И потом два-три раза они в документах говорили о том, что то 70, то 80, то 50, не было той цифры, и я не уверена, что она может быть точной, фиксированной. Поэтому я не могу сейчас сказать, все или не все. Я знаю точно, что есть несколько человек, которые решили переждать пандемию там (в США), но возможно, что есть люди, которые просто не выходили на связь. Такое тоже возможно», – добавила она.

Представитель МИД отметила, что большинство школьников было найдено. Был поставлен вопрос перед образовательными ведомствами РФ о том, что вывоз школьников за границу следует фиксировать, чтобы избегать подобных случаев в будущем.

Захарова сообщила также, что много школьников, чьи учебные программы в США были свернуты из-за эпидемии коронавируса, прилетят из Нью-Йорка в Москву на вывозном рейсе 29 апреля. В Россию вернутся «более 250 человек», в том числе те дети, «которых мы искали в Соединенных Штатах».

«Нам удалось найти детей, мы получали частично информацию от американской стороны, к сожалению, не полную. Я говорила о том, что, возможно, это в связи с тем, что они тоже на удаленке, и, наверное, им тоже непросто сейчас работается. Но дело в том, что частично от них информацию тоже получили. В основном напрямую выходили родители и уже устанавливали контакт с ними», – добавила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что самолет с российскими школьниками вылетел из Нью-Йорка в Москву.

Напомним, 14 апреля стало известно, что МИД России устанавливает местонахождение российских школьников, вывезенных в США по образовательным программам без ведома властей.

Госдепартаменту США и американскому посольству в Москве сделаны соответствующие демарши. Россия обвинила американские власти в затягивании передачи сведений о российских детях.