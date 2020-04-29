Город Каховка закрыли на карантин

29.04.2020, 9:31, Новости дня

29 апреля Каховку Херсонской области закрыли на карантин, связанный с коронавирусной инфекцией. Об этом проинформировал сайт городского совета.

“С 8.00 29 апреля ограничивается движение частного транспорта. Остаются два пункта для въезда/выезда из Каховки – выезд в направлении села Малокаховка (улица Панкеевская), выезд в направлении Геническа (улица Мелитопольская). Будут установлены блокпосты с дежурством сотрудников полиции, Нацгвардии и СЭС. Другие пути выезда из города закрыты. Все лица, имеющие намерение въехать в город, будут проходить термоскрининг”, – сказано в сообщении.

По данным горсовета, въехать в Каховку или выехать из нее смогут лишь “по служебной необходимости или другим уважительным причинам”. Кто именно – решат “в кратчайшие сроки”.

“С 13.00 29 апреля по 6.00 4 мая ограничивается передвижение/пребывание людей в общественных местах, по городу будет проводиться патрулирование с участием сотрудников полиции и Нацгвардии для контроля за соблюдением людьми режима ограничений”, – объяснили чиновники.

Полиция Херсонской области проинформировала, что карантин вводится в Каховке после выявления 22 носителей коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро 28 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9410 человек (в Херсонской области – 88). Умерло 239 человек, а 992 уже выздоровели.