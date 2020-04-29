За сутки в Украине от COVID-19 умерло еще 11 человек, число жертв достигло 250
29.04.2020, 9:31, Новости дня
По состоянию на утро 29 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9866 человек, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
За последние сутки инфекцию выявили у 456 человек, 11 скончались.
В целом от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине умерло 250 человек, а 1103 уже выздоровели.
С начала эпидемии большинство пациентов – 6773 – лечились или продолжают лечиться дома, в госпитализации нуждались 3093 больных. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 129 человек, в том числе один ребенок.
Всего с начала года в Украине методом полимеразной цепной реакции в украинских лабораториях исследовали 104 544 образца.
Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы во всех регионах страны, больше всего – в Черновицкой области и Киеве:
Винницкая область – 412 случаев;
Волынская область – 271 случай;
Днепропетровская область – 323 случая;
Донецкая область – 52 случая;
Житомирская область – 357 случаев;
Закарпатская область – 403 случая;
Запорожская область – 228 случаев;
Ивано-Франковская область – 821 случай;
Киев – 1341 случай;
Киевская область – 643 случая;
Кировоградская область – 377 случаев;
Львовская область – 405 случаев;
Луганская область – 33 случая;
Николаевская область – 116 случаев;
Одесская область – 261 случай;
Полтавская область – 188 случаев;
Ровенская область – 588 случаев;
Сумская область – 98 случаев;
Тернопольская область – 708 случаев;
Харьковская область – 237 случаев;
Херсонская область – 111 случаев;
Хмельницкая область – 81 случай;
Черкасская область – 282 случая;
Черновицкая область – 1489 случаев;
Черниговская область – 41 случай.
Підтверджено 9 866 випадків COVID-19, з них 456 протягом останньої доби.Зокрема хворобу підтверджено у 672 дітей та 1…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Teisipäev, 28. aprill 2020
На утро 28 апреля в Украине коронавирус был подтвержден у 9410 человек. Умерло 239 человек, а 992 выздоровели.
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