За сутки в Украине от COVID-19 умерло еще 11 человек, число жертв достигло 250

29.04.2020, 9:31, Новости дня

По состоянию на утро 29 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9866 человек, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

За последние сутки инфекцию выявили у 456 человек, 11 скончались.

В целом от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине умерло 250 человек, а 1103 уже выздоровели.

С начала эпидемии большинство пациентов – 6773 – лечились или продолжают лечиться дома, в госпитализации нуждались 3093 больных. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 129 человек, в том числе один ребенок.

Всего с начала года в Украине методом полимеразной цепной реакции в украинских лабораториях исследовали 104 544 образца.

Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы во всех регионах страны, больше всего – в Черновицкой области и Киеве:

Винницкая область – 412 случаев;

Волынская область – 271 случай;

Днепропетровская область – 323 случая;

Донецкая область – 52 случая;

Житомирская область – 357 случаев;

Закарпатская область – 403 случая;

Запорожская область – 228 случаев;

Ивано-Франковская область – 821 случай;

Киев – 1341 случай;

Киевская область – 643 случая;

Кировоградская область – 377 случаев;

Львовская область – 405 случаев;

Луганская область – 33 случая;

Николаевская область – 116 случаев;

Одесская область – 261 случай;

Полтавская область – 188 случаев;

Ровенская область – 588 случаев;

Сумская область – 98 случаев;

Тернопольская область – 708 случаев;

Харьковская область – 237 случаев;

Херсонская область – 111 случаев;

Хмельницкая область – 81 случай;

Черкасская область – 282 случая;

Черновицкая область – 1489 случаев;

Черниговская область – 41 случай.

Підтверджено 9 866 випадків COVID-19, з них 456 протягом останньої доби.Зокрема хворобу підтверджено у 672 дітей та 1… Posted by Центр громадського здоров’я України on Teisipäev, 28. aprill 2020

На утро 28 апреля в Украине коронавирус был подтвержден у 9410 человек. Умерло 239 человек, а 992 выздоровели.