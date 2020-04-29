В результате взрыва бомбы в автоцистерне в Сирии погибло 40 человек, в том числе 11 детей

29.04.2020, 9:30, Новости дня

28 апреля в городе Африн на северо-западе Сирии произошел взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере 40 мирных жителей, сообщило министерства обороны Турции в Twitter.

Среди погибших – 11 детей. Еще 47 человек получили травмы.

Eli kanl * terör örgütü PKK/YPG’nin, Afrin’de masum sivillere yönelik düzenledi * i bombal * araç sald * r * s * nda hayat * n * kaybedenlerin say * s * 11’i çocuk olmak üzere 40’a, yaral * lar * n say * s * ise 47’ye yükseldi. pic.twitter.com/AIVwHQ2IzT

— T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) April 28, 2020

По данным агентства Anadolu, взрывное устройство было установлено в автоцистерне. Министерство обороны Турции опубликовало в Twitter момент взрыва.

* nsanl * k dü * man * PKK/YPG, Afrin’de yine masum sivilleri hedef ald * . Afrin * ehir merkezinde sivillerin yo * un oldu * u bir bölgede bomba yüklü yak * t tankeri ile sald * r * düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre en az 35 masum sivili katlettii, 30’dan fazla sivili de yaralad * . pic.twitter.com/KBnITo2EUc

— T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) April 28, 2020

В организации теракта Турция обвинила курдов из группировки “Отряды народной самообороны”, которую Анкара считает террористической.

Телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате взрыва загорелось несколько автомобилей и магазинов.

Турция и ее союзники взяли под контроль Африн, населенный преимущественно курдами, в ходе военной операции в 2018 году. Террористические атаки с использованием транспортных средств происходят в городе регулярно. В январе 2019 года в результате взрыва бомбы в автобусе погибло три человека, около 20 получили ранения.

В сирийском конфликте, который продолжается с 2011 года, Анкара поддерживает оппозицию.

По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в ходе военной операции в Африне турецкие военные и союзные им сирийские вооруженные группировки совершают военные преступления, в том числе в отношении гражданского населения