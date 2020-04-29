 

В Сеть утекли данные получавших микрокредиты россиян

29.04.2020, 9:30, Новости дня

Данные оформлявших микрозаймы в 2017–2019 годах россиян выставили на продажу. Всего в базе 12 млн записей с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках. Утечку могла допустить одна из МФО, сообщили СМИ.

Как пишет РБК, база содержит информацию о 12 млн физических лиц, которые оформляли быстрые займы в 2017–2019 годах. В бесплатном пробнике содержатся данные около 1,8 тыс. клиентов: Ф.И.О., паспортные данные, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа. В записи о каждом клиенте указана реферальная ссылка, то есть ссылка на сайт, который «привел» пользователя. В большинстве случае это финансовый маркетплейс «Юником24», позволяющий подобрать и оформить кредитные продукты.

В «Юником24» проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно.

При этом пользователями «Юником24» являются две трети заемщиков в пробнике, происхождение оставшейся трети контактов компании неизвестно. «Такое различие позволяет предполагать, что утечка произошла непосредственно из МФО, где консолидируется вся информация», – отмечают в маркетплейсе.

Напомним, в марте Прокуратура выявила утечку базы экспортно-импортных операций РФ за восемь лет.



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