 

В России создали технологию для контроля работающих на «удаленке» сотрудников

29.04.2020, 9:30, Разное

Разработчики из РФ представили новую программу для анализа речи, позволяющую контролировать сотрудников, перешедших на удаленный режим работы. В основном она предназначена для специалистов отдела продаж, технической поддержки и сервисных центров, взаимодействующих с клиентами.
Новая технология российских разработчиков направлена на отслеживание параметров голоса. Она способна определить, когда происходит конфликтный диалог между сотрудником и клиентом, а затем сразу уведомляет об этом руководство компании.

Программа не только анализирует речь работника, но и отслеживает ключевые слова или фразы, которые он обязан проговаривать. По словам начальника управления продуктами виртуальной АТС «Манго Телеком» Кирилла Писцова, технология имеет множество тонких настроек, позволяющих выполнять широкий спектр задач. Хотя ее можно использовать в качестве прослушивающего ПО, она не занимается сбором приватной информации, отмечает ресурс «Ньюинформ».



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