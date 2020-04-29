Топ-10 городов США, население которых получит финансовую помощь во время эпидемии

29.04.2020, 9:20, Новости дня

27 марта президент США подписал указ о выделении $2 триллионов в качестве меры помощи отдельным лицам и малому бизнесу, чтобы помочь им справиться с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Согласно указу те, чей доход составляет от $75 тысяч и меньше, получат единовременную выплату в размере $1 200.

Если их доход до $99 тысяч, выплата будет сокращена.

Супружеские пары получат $2 400, если их совместный доход составляет $150 тысяч, и пониженную выплату, если их доход – до $198 тысяч. Помимо этого семьи с детьми до 17 лет получат дополнительно $500 на каждого ребенка.

Чтобы понять, кто больше всего выиграет от этой меры, эксперты из компании SmartAsset, оказывающей услуги персональных финансовых консультаций, изучили данные о жителях 200 крупнейших городов США.

Проанализировав данные, эксперты составили список городов, где наибольшая доля населения получает социальные выплаты в период эпидемии коронавируса.

10. Киллин, штат Техас

Расположенная рядом с городом база Форт-Худ является основным работодателем в городе и во многом определяет его экономику. Средний доход домохозяйства в городе составляет $57 311. Средний индивидуальный доход — $38 556. Согласно оценке, около 92.74% домохозяйств получат полную выплату. Кроме того, 96.53% домохозяйств в городе получат частичную выплату.

9. Канзас-Сити, штат Канзас

В городе расположен автозавод «GM», который изготовляет Chevrolet Malibu и Saturn Aura. Однако из-за эпидемии коронавируса завод оказался закрыт. Средний доход домохозяйства в городе составляет $55 122. Средний индивидуальный доход — $28 412. По оценкам, 92.45% домохозяйств получат полную выплату. 96.69% домохозяйств получат частичную выплату.

8. Детройт, штат Мичиган

Если раньше Детройт считался крупным автопромышленным центром, то сейчас многие заводы пришли в упадок. Средний доход домохозяйства в городе составляет $36 842. Средний индивидуальный доход — $23 133. По оценкам, 93.8% домохозяйств получат полную выплату. 96.86% домохозяйств получат частичную выплату.

7. Мескит, штат Техас

Средний доход домохозяйства в городе составляет $61 966. Средний индивидуальный доход — $35 496. По оценкам, 90.82% домохозяйств получат полную выплату. 97.13% домохозяйств получат частичную выплату.

6. Спрингфилд, штат Миссури

Спрингфилд – город в штате Миссури с населением около 450 тысяч человек. Средний доход домохозяйств составляет $47 748. Средний индивидуальный доход — $23 039. По оценкам, 93.22% домохозяйств получат полную выплату. 97.18% домохозяйств получат частичную выплату.

5. Дейтон, штат Огайо

Город играет важную роль в промышленной, аэрокосмической и инженерной индустрии США. На территории Дейтона находится военно-воздушная база Райт-Петтерсон и Национальный музей ВВС США. Средний доход домохозяйства в городе составляет $46 729. Средний индивидуальный доход составляет $21 835. Согласно оценкам экспертов, 92.76% домохозяйств получат полную выплату. 97.35% домохозяйств получат частичную выплату.

4. Толидо, штат Огайо

В городе размещаются производственные мощности Крайслера, где производятся автомобили серии Jeep, и Дженерал Моторс. Кроме того, в городе размещены мощности других промышленных компаний. Средний доход домохозяйства в городе составляет $45 419. Средний индивидуальный доход — $24 485. По оценкам экспертов, 94.6% домохозяйств получат полную выплату, 97.6% домохозяйств получат частичную выплату.

3. Браунсвилл, штат Техас

В городе вместе с пригородами проживает около 300 тысяч человек. Средний доход домохозяйства составляет $40 498. Средний индивидуальный доход — $20 045. По оценке экспертов, 95.22% домохозяйств получат полную выплату. 97.68% домохозяйств получат частичную выплату.

2. Санрайз-Манор, штат Невада

Население города достигает почти 200 тысяч человек. Средний доход домохозяйств составляет $48 475. Средний индивидуальный доход — $24 397. По оценкам экспертов, 94.05% домохозяйств получат полную выплату. 97.88% домохозяйств получат частичную выплату.

1. Хайалия, штат Флорида

Около 90% населения имеют латиноамериканское происхождение, из них 75% — кубинцы. В городе производится известный напиток Оранжина. Средний доход домохозяйства в городе — $41 867. Средний индивидуальный доход — $18 089. По оценке экспертов, 95.05% домохозяйств получат полную выплату. 98.11% домохозяйств получат частичную выплату.