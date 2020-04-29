 

Друг Бабкиной рассказал, когда артистку выпишут из больницы

29.04.2020, 9:20, Новости дня

Певицу Надежду Бабкину, переболевшую двусторонней пневмонией, скоро выпишут из больницы. Об этом сообщил в Instagram ее друг Евгений Гор, который постоянно находится на связи с артисткой.

"У нее уже, как всегда, планов миллион и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию, – написал он. – Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней уже полностью здоровой".

Бабкину госпитализировали в начале апреля с двусторонней пневмонией. Ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

20 апреля исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин сообщил, что Бабкина продолжает поэтапное лечение. Ранее пресс-атташе артистки рассказал, что у Бабкиной взяли анализ на коронавирус и он показал отрицательный результат.



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