Вставные зубы и свадебное платье: что забывали россияне в поездах

29.04.2020, 9:20, Новости дня

"Федеральная пассажирская компания" рассказала, что пассажиры забывали в российских поездах.

Чаще всего в поездах во время уборки находят забытую одежду, планшеты, электронные книги, мобильники, часы, наушники и зарядные устройства. Но бывают и необычные находки. Так, кто-то пассажиров потерял свое приспособление от храпа, а другой — съемный зубной протез.

Также в списке оригинальных забытых вещей флюорографический снимок, надувная кровать, электрический рубанок, утюг и свадебное платье. Оставляли пассажиры и музыкальные инструменты, например, домру и укулеле, передает РИА Новости. В конце февраля в поездах часто забывали сувениры ко Дню защитника Отечества. А вот подарки к 8 марта пассажиры не теряли.