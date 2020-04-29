Врачи в Уфе отказались оперировать онкобольного. Родственники вышли на пикет – их всех задержали

29.04.2020, 9:20, Новости дня

В Уфе во время несанкционированного пикета у здания правительства Башкортостана сотрудники полиции задержали волонтеров и родственников 19-летнего Ранэля Шамсутдинова, которого отказываются оперировать из-за эпидемии коронавируса, сообщает “МБХ медиа” со ссылкой на депутата Курултая Башкирии Дмитрия Чувилина. У молодого человека диагностирована опухоль мозга.

По словам депутата, всего были задержаны семь человек: Алик Сагадеев, Регина Биргулиева, Богдан Саидов, Роман Ардуанов, Ралина Шамсутдинова, Андрей Федусев и Елена Семенова. На плакатах пикетчиков были написаны призывы помочь Ранэлю.

Всех доставили в отдел полиции и отпустили после составления протоколов по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (“Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности”).

15 апреля семья Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака записала видеообращение, в котором рассказала, что у молодого человека обнаружили опухоль мозга. Изначально Шамсутдинова отказывались принимать в больнице из-за режима “самоизоляции”. Позднее Ранэля госпитализировали, однако, по словам его близких, в городе нет врача, который может прооперировать молодого человека.

В России из-за эпидемии коронавируса продолжают перепрофилировать больницы – для пациентов с COVID-19 оборудуют отдельные корпуса и даже целые клиники. Больше других из-за эпидемии пострадали люди с редкими и хроническими заболеваниями: их не принимают в стационары, откладываются плановые операции, стало невозможно получить лекарство, отменяется лечение за границей.