Трамп объяснил 1 млн заражений коронавирусом лучшей в мире системой тестирования

29.04.2020, 9:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп объяснил большое число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране – 1 млн – хорошо работающей системой тестирования инфекции.

Трамп написал в Twitter, что «единственной причиной» того, почему в США насчитывается 1 млн случаев коронавируса, «состоит в том, что наша система тестирования – лучше, чем в любой другой стране мира».

По его словам, другие государства «значительно отстают» в тестировании, потому «случаев заражения у них насчитывается гораздо меньше».

Напомним, в Соединенных Штатах зафиксировали более 1 млн случаев коронавируса. Умерли более 57 тыс. человек.