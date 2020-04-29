Сергей Жигунов проживает в Подмосковье с «копией» Анастасии Заворотнюк

29.04.2020, 9:09, Разное

Российскому артисту Сергею Жигунову стали с недавних пор приписывать роман с корреспонденткой Викторией Ворожбит, которая собственным внешним видом очень напоминает Анастасию Заворотнюк. Фанаты пары уверены, что они проживают вместе в Подмосковье.

Актер и журналистка все чаще публикуют в социальной сети Instagram фотографии домашнего питомца кота Самсона, которого теперь домочадцы принялись называть Пыней. Как пояснила Виктория Ворожбит, кот, как и люди, ожидает завершения периода самоизоляции, а за прошедшие три недели Пыню неоднократно обласкали его хозяева. В связи с карантином, коту запретили целыми днями и ночами перемещаться по придомовому участку, но если ему удается где-либо спрятаться, хозяева находят его при помощи тепловизора.

Сергей Жигунов крайне положительно теперь отзывается о Самсоне. По его словам, животное, несмотря на угрозу коронавируса, открыл купальный сезон. Высказываться о личной жизни актер пока не спешит, он уже на протяжении трех десятков лет живет с Верой Новиковой. С нынешней подругой Викторией Ворожбит – «копией» Анастасии Заворотнюк – как прозвали ее поклонники, артист познакомился пару лет назад на Сахалине, где проходил фестиваль «Утро Родины». Журналистка появляется в усадьбе Жигунова в Московской области, что дало повод фанатам заподозрить наличие романа между ними.